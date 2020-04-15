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اقتصاد

المقاولون العرب تنفذ عمليات تطهير لـ مبنى البرلمان بالعاصمة الجديدة.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:55 م
جانب من أعمال التطهير
جانب من أعمال التطهير والتعقيم لموقع مجلس النواب الجديد
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آمنة عبدالعظيم
قامت شركة المقاولون العرب بعمل تطهير لموقع مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنفذ على نحو 30 فدانا تقريبا.


ويتسع المبني لنحو 1000 نائب بمكاتب خاصة لكل عضو ، وتم تنفيذ النسبة الأكبر من أعمال المشروع. ومن المتوقع استكمال باقى الأعمال خلال العام الجارى.


يذكر أن شركة المقاولون العرب تعمل بكامل طاقتها تقريبا بالمواقع المختلفة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية لحماية العمالة بالمواقع الخاصة بمشروعات الشركة ، خاصة المشروعات القومية وعلى رأسها مشروعات العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ومشروعات الطرق المختلفة والمحاور المرورية بداخل القاهرة.


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