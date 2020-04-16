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محافظات

في جولة ليلية للمحافظ.. رش وتعقيم ورفع قمامة عن شوارع الإسماعيلية

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
تفقد شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والعميد أحمد شعيب، رئيس حى ثانٍ الإسماعيلية، ونائبه المهندس رمضان السيد، وعدد من القيادات التنفيذية، شوارع المحافظة أثناء جولة ميدانية مساء أمس، الأربعاء، وفى وقت حظر حركة المواطنين.


كما تفقد التنفيذيون ما يجرى تنفيذه من أعمال الرش والتعقيم والتطهير لعدد من قطاعات الحى ضمن خطة المحافظة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.


كان هذا تزامنا مع ما يتم من أعمال رفع وإزالة جميع تراكمات وبؤر القمامة والمخلفات والتى شارك فى تنفيذها مجموعة من الشباب المتطوعين من أبناء الاسماعيلية جنبا الى جنب مع رجال حى ثانٍ.  

وأثنى المحافظ على جهود الشباب ومبادرتهم الطيبة لخدمة البلد شملت جولة المحافظ ومرافقوه من القيادات تفقد شوارع المستشفى والعشرينى بمنطقة حى السلام.

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