الأيديولوجيا في زمن كورونا.. الوباء يسحب البساط من تحت أقدام اليمين المتطرف في القارة العجوز.. والأزمة تمهد الطريق لحركة مناهضة للاتحاد الأوروبي

* حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يفقد شعبيته بسبب كورونا

* 80% من الشعب الألماني يؤيد غدارة حكومة ميركل للأزمة

* رسائل متضاربة من حزب الحرية اليميني في النمسا

* حزب رابطة الشمال اليميني في إيطاليا يستعد لمعركة مع الاتحاد الأوروبي





لم يكن جذب انتباه الجماهير بشكل مستمر وتحويله إلى رأس مال سياسي مشكلة مستعصية يومًا بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا، أكثر الأحزاب الألمانية اليمينية تطرفًا، فموهبة أعضائه الفطرية في طرح القضايا الجدلية بشكل استفزازي، وتركيزهم المستمر على العداء للاجئين والمهاجرين، وسيول منشوراتهم الصادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك أمّن للحزب حضورًا دائمًا في المجالين السياسي والإعلامي.





وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، لا يزال أعضاء الحزب يخرجون بتصريحاتهم وتغريداتهم المناهضة للاجئين واللاذعة في انتقادها لحكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكن في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا، ومع إصابة أكثر من 125 ألف شخص في المانيا بالوباء واضطرار المواطنين للبقاء داخل منازلهم، تراجع حضور حزب البديل بشكل ملحوظ في خارطة الاهتمام الشعبي.





وأضافت المجلة أن أحزاب اليمين المتطرف الحاكمة في أوروبا وجدت في انتشار فيروس كورونا فرصة سانحة لترويج وتطبيق سياسات وإجراءات أكثر سلطوية، فرئيس الوزراء المجري فكتور اوربان مثلًا نجح في تمرير تشريع يوسع صلاحياته في حالات الطوارئ بدون أجل محدد، ولا يزال حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا يخوض معركة دعائية صاخبة من للفوز بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مايو المقبل، بالرغم من حالة الإغلاق والحظر العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.





لكن أحزاب اليمين المعارضة في أوروبا، على شاكلة حزب البديل من أجل ألمانيا، تجد نفسها الآن أمام معضلة، فشعوب القارة أصبحت أكثر ميلًا لتأييد الحكومات القائمة ومنحها الثقة للخروج من محنة الوباء، وفقدت أحزاب اليمين المتطرف المعارضة جزءًا لا باس به من شعبيتها والأضواء الساطعة التي كانت مسلطة عليها طوال الوقت.





والمفارقة أن هذه الأحزاب اليمينية التي نادت دومًا بإيلاء الأولوية للمصلحة الوطنية فوق مصلحة الاتحاد الأوروبي وقصر مزايا المواطنة على المواطنين وحدهم دون بقية شعوب الاتحاد قد جنت بشكل غير مباشر مكاسب معتبرة في خضم أزمة كورونا، إذ لجأت حكومات الدول الأوروبية غير اليمينية بالفعل إلى إغلاق حدودها واتباع سياسات وطنية أكثر منها أوروبية، لكن هذا بالتحديد ما سحب البساط من تحت أقدام أحزاب اليمين وحوّل تأييد أنصارها إلى الحكومات غير اليمينية.





ونقلت المجلة عن السياسي الألماني والخبير بالتكتيكات الخطابية لحزب البديل يوهانس هيلي قوله "هذه الأزمة ليست مثل الازمات الأخرى التي استفاد منها حزب البديل كأزمة اليورو وأزمة اللاجئين، فالأزمتين الاخيرتين إنما تتجسدان في عدو خارجي، لكن الازمة الحالية عبارة عن فيروس ينتشر من الداخل، والخطاب الشعبوي الملخص في نحن مقابل هم والمواطنين مقابل الأجانب لم يعد مجديًا".





ولعل ألمانيا هي المثال الأوضح لهذا التحول الجذري في المشهد، فقبل أسابيع قليلة من فرض أزمة فيروس كورونا نفسها على كل شيء، كانت البلاد غارقة في الجدل حول النفوذ السياسي المباشر وغير المباشر لحزب البديل، وفي أوائل فبراير صوت حزبان أقرب إلى المعسكر اليميني – أحدهما الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم نفسه الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل – إلى جانب حزب البديل لهزيمة مرشح يساري لمنصب حاكم ولاية ثورينجيا.





وسبب هذا الموقف الصادم للحزب المسيحي الديمقراطي انقسامًا في صفوفه، انتهى باستقالة زعيمة الحزب ووزيرة الدفاع وحليفة ميركل التقليدية أنجريت كرامب كارنباور، وأعقب ذلك حادث مروع فتح فيه مسلحون النار على رواد مقهيين في مدينة هاناو وقتلوا 9 أجانب، ليتفجر الجدل من جديد حول دور خطاب حزب البديل المعادي للأجانب في إذكاء جذوة العنف اليميني.





وبدا وكأن حزب البديل اليميني وخطابه الشعبوي المتطرف سيهيمن على السياسة الألمانية لعدة أشهر مقبلة، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا فجأة لتسحب الأضواء من الحزب، وفي البداية أثنت قيادات الحزب على قرارات حكومة ميركل الخاصة بإغلاق الحدود، واعتبروها دليلًا على صحة موقفهم المناهض للحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي، لكن مع إدراك الحزب المتزايد لانحسار الأضواء عنه راح يفتعل أزمات جديدة من وحي ازمة فيروس كورونا، فعاد واتهم حكومة ميركل بأنها لم تستجب للازمة بالسرعة الكافية، ثم طالب بإلحاح بفتح الكنائس خلال احتفالات عيد الفصح بالرغم من إجراءات الإغلاق وتعليمات التباعد الاجتماعي، لكن الأخطر من ذلك أن هذه التطورات أشعلت انقسامًا بين العناصر الأكثر اعتدالًا والعناصر الأكثر تطرفًا في صفوف الحزب.





في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أُجري الأسبوع الماضي أن 80% من الشعب الألماني يؤيد إدارة حكومة ميركل للأزمة، الأمر الذي أعاد إلى الحزب المسيحي الديمقراطي شعبية هائلة جاءت على حساب رصيد شعبية حزب البديل، الذي بدا وكأنه يستغل الأزمة لافتعال معارك لا يناسبها الوقت ولا الظرف السائد





ولم يصب هذا الارتباك حزب البديل من أجل ألمانيا وحده، وإنما أصبح قاسمًا مشتركًا بين احزاب المعارضة اليمينية في أوروبا، ويمكن التأكد من ذلك بمطالعة منشورات حزب الحرية اليميني في النمسا على صفحته بموقع "فيس بوك"، والتي اتسمت بقدر كبير من التضارب والارتباك، فتارة ينتقد الحكومة النمساوية لفرضها غرامات على مخالفي تعليمات الإغلاق والتباعد، وتارة يدافع عن حكومة فكتور أوربان اليمينية في المجر مطالبًا باقتفاء أثرها في النأي عن الاتحاد الأوروبي، وتارة يدعو الناس إلى تجنب التجمعات.





وفي إيطاليا، دأب حزب رابطة الشمال اليميني المتشدد بزعامة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني مؤخرًا على ترويج نظرية مؤامرة تتهم أطرافًا دولية بتخليق فيروس كورونا معمليًا.





لكن بالرغم من أن أحزاب المعارضة اليمينية المتطرفة في أوروبا تكافح الآن للحفاظ على حضورها وزخمها، من المتوقع ان تجد أرضًا خصبة لدعاوها في أعقاب انحسار وباء كورونا، فالظروف الاقتصادية المتردية التي ستخلفها الجائحة ورائها ستكون بمثابة فرصة سانحة للتهجم على الاتحاد الأوروبي وتخليه عن إعانة دول الاتحاد الأكثر تضررًا من الوباء.





وبالنسبة لحزب رابطة الشمال بزعامة سالفيني في إيطاليا ستكون قضية الحزب الرئيسية بعد انحسار الوباء هي التذكير بجحود الاتحاد الأوروبي وعدم تقديمه مساعدة تُذكر لإيطاليا، الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا من فيروس كورونا، وفي دول الشمال الأوروبي الاكثر ثراءً سيثور التمرد من جديد ضد فكرة دعم دول الاتحاد الأكثر ثراءً لدوله الأكثر احتياجًا في الجنوب، وكان تمردًا مشابهًا هو ما بعث على ميلاد حزب البديل من أجل ألمانيا عام 2013.



