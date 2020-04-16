علي الحنفي يكتب: أولي الأمر.. لكم حق الفتوى

فضيلة الإمام الأكبر .. فضيلة وزير الأوقا.. م معالي وزيرة الصحة





أنتم ولاة الأمر، وقراراتكم واجبة الاحترام والتنفيذ، ولا يجوز لي ولا لغيري الافتئات عليكم، او منازعتكم الحق في الفتوى والتوجيه الصحي السليم لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشاره ..





انما هي رؤية من مواطن بسيط لا يملك كل الحقيقة ولا تفاصيل المشهد .. يعني الامر اولًا وأخيرًا لكم .. ولكم كل التقدير والاحترام .





الصورة المرفقة لغرفة تعقيم بسيطة سهلة الصنع ليست بمستوى كابينة التعقيم المصنعة بهيئة التصنيع الحربي ولكنها تؤدي الغرض وتعمل بكفاءة وتستغرق في تعقيم الفرد تعقيمًا كليًا 10 ثواني، متوفرة في اكثر من شركة وبسعر بسيط ( 12000 جنيه ) ..





باقي أسبوع على رمضان، وقلوبنا تتوق لصلاة الجماعة وصلاة التراويح بالمساجد ..





•• ماذا لو وفر رواد المسجد على نفقتهم كابينة تعقيم توضع على باب المسجد والمرور بها اجباري - ويُرفَع الموكيت والسجاد الى غرفة المخزن بالجامع - ويلتزم كل مصلي ان يَحضر متوضئًا بسبب غلق الحمامات، وبإحضار مصلاه الخاص - يُكتفى بالصلاة في صحن المسجد فقط حسب حجمه - يُنبِّه الامام على المصلين بمنع السلام باليد قبل وبعد الصلاة - يُطهَّر المسجد كل ليلة بعد انقضاء التراويح ..





هذه مجرد رؤية قد تكون قاصرة او لا تصلح للتطبيق لأسباب نجهلها ..





وسواء قُبلت هذه الرؤية او رُفضت .. فكلنا ثقة فيما تتخذونه من قرار وسنلتزم به بكل رضى واطمئنان .. داعين الله لمصر واهلها بالسلامة .

والسلام ..