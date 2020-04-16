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المسلماني: أمريكا تعاملت مع كورونا على أنه خدعة وستنتهي.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:00 ص
أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
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محمود محسن
أكد احمد المسلماني المفكر السياسي أن فيروس كورونا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو التحدي الخامس مؤكدا أن التحدي الأخير للدولة الأمريكية كان أحداث 11 سبتمبر.

وأضاف المسلماني خلال لقاء له لبرنامح مساء dmc عبر فضائية dmc أن مسئولين بالبيت الأبيض قد أكدوا في بداية ظهور كورونا أنه خدعة وستنتهي.

وتابع المفكر السياسي أن الرئيس الأمريكي ترامب قد اتهم منظمة الصحة العالمية بتواطؤها مع الصين، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك لم تقم المنظمة بالرد على تلك الاتهامات.

وأشار أحمد المسلماني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتعامل مع فيروس مورونا التعامل الصحيح .

وقال المفكر السياسي انه يجب على دول العالم أن تمول أبحاث الدواء مؤكدا أن شركات الأدوية العالمية لم تقوم بدورها على مدار سنوات طويلة.


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