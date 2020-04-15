اسبوع الصمت.. تحقيق يكشف كيف نقلت الصين فيروس كورونا للعالم خلال 6 أيام.. تفاصيل

قال تقرير صحفي أن السلطات الصينية أضاعت فرصة احتواء فيروس كورونا المستجد عندما كانت الإصابات معدودة،وكان بوسعها ذلك، وفق لما ذكرت أسوشيتد برس.





وحسب التقرير، فإنه في الأيام الـ6 التي تلت إقرار المسؤولين في الحكومة الصينية سرا أن البلاد ستواجه على الأرجح وباءً واسعا، استضافت مدينة ووهان، مهد الفيروس، احتفالية جماعية شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، و بدأ ملايين الصينيين في السفر، بمناسبة السنة القمرية الجديدة.





الأيام الحاسمة هذه تقع بين 14- 20 يناير الماضي. وفي اليوم السابع، حذر الرئيس الصيني، شي جين بينج، أبناء شعبه من فيروس كورونا ودعاهم إلى أخذه على محمل الجد.





وبدا أن الآوان قد فات، إذ أصيب خلال هذه الفترة التي وصفتها "الأسوشيتد برس" بـ"أسبوع الصمت"، أكثر من 3000 شخص بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنها اعتمدت في تحقيقها على وثائق داخلية حصلت عليها وتقديرات خبراء على أساس بيانات عدوى كورونا بأثر رجعي.