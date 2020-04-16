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رياضة

سأختار الأهلي.. كينو «الهاكر» يكشف عن حقيقة مفاوضات قطبي الكرة المصرية ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:17 ص
كينو
كينو
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حسن العمدة
كشف البرازيلي كينو، نجم بيراميدز المعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه لضمه في الفترة القادمة.

وقال "كينو"، عبر قناة "أون تايم"، إنه لا يعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي، ولم يتفاوضوا معي أو مع وكيلي.

وأكد "كينو"، أنه في حالة امتلاك عرض من الأهلي والزمالك، فإنه سيختار الانتقال إلى الأهلي.

وتابع "لدي عقد مع بيراميدز، والحديث عن الانتقال للأهلي أو الزمالك سابق لأوانه، وأرحب باللعب لأي منهما إذا كان هناك عرض قُدم لـ بيراميدز".

واختتم "كينو"، تصريحاته، "لا أفضل ناديا على الآخر، إذا توصل الأهلي أو الزمالك لاتفاق مع بيراميدز سأنتقل لأي منهما دون مشاكل".

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