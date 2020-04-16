أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب بحظر كامل في هذا التوقيت.. عبث في زمن كورونا.. كرم جبر عن مقال نيوتن بالمصري اليوم.. فيديو





قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك مواطنين ذهبوا للإسكندرية اليوم و السخنة للفسحة خلال شم النسيم.





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، " والله ليحص مصيبة كبيرة ولو معملناش حظر من يوم الأحد لـ يوم الثلاثاء ستحدث مصيبة".













قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه قرأ مقال المصري اليوم الذى يحمل عنوان نيوتن، موضحًا أنه كتب مقال سينشر غدًا بالأخبار بعنوان " طائر نيوتن".













وأضاف كرم جبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المشروع المعروض فى المصري اليوم منسوخ من المشروع طائر النهضة للإخوان.









قال الإعلامى أحمد موسى، إن جريدة المصري اليوم قامت بنشر مقال تحت عمود " نيوتن" وطرح الاستاذ نيوتن فكرة لا يتقبلها أحد.





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أنه سيناقش ما تم كتابته بكل هدوء.













وأكد موسى المقال يتحدث سيناء تعيين حاكم لسيناء، ويكون حاكم مختلف ويكون مثل الرئيس ويكون مدة ولايته 6 سنوات.

















أشاد عبد الشافى محمد عبد الشافى، ابن أكبر متعافاة من فيروس كورونا بدمياط، بطاقم التمريض والأطباء فى مستشفى قها المركزى الذى تلقت فيه والدته العلاج، مشددًا على أن النظافة فوق الخيال والرعاية الطبية على أعلى مستوى.













وأضاف "عبد الشافى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أهالى قريته احتفلوا بوالدته فور خروجها من المستشفى ووصولها إلى منزلها.

















زف الدكتور طارق سليمان نائب رئيس جامعة الأزهر، بشرى سارة للمواطنين بشأن الوصول لدواء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.









وقال سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الأربعاء، إن فريقا علميا لتقييم تجارب وأبحاث تتعلق بمصل فيروس كورونا المستجد، تواصل مع جامعات عالمية للوصول إلى أبحاث جيدة لمواجهة كورونا.









وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، :"مصر هتكون من أوائل الدول اللي هتحصل على علاج فيروس كورونا، وفكرة ان نجد دواء لفيروس كورونا هيأخد شهور وإحنا نحاول نوصل بالتجارب لكي يكون في مصر".













قال محمد فوزي الحوفى عم الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، إن المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء أثناء مداهمة خلية إرهابية في الأميرية كان مثال للضحية.













وأضاف عم الشهيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشهيد اصيب من قبل ورفض ترك الجهاز.













وأوضح عم الشهيد أنه علم بخبر الوفاة من القنوات التلفزيونية، وكشف أن أخر رسالة من الشهيد لأسرته " متخرجوش من البيت عشان فيروس كورونا".

























قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إنه تم تسجيل 26 إصابة بكورونا في قرية صفط تراب بالغربية.





وأضاف بلال الدوي خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن«قرية صفط تراب شاركت في ثورة 30 يونيو ونظمت مسيرات داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت تهتف له».





وأشار الكاتب الصحفى إلى أن مصابي القرية انتقلوا إلى مستشفى العزل في كفر الزيات.













حذر الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد، الحكومة المصرية من تأخر قرار تطبيق حظر التجول الكامل يوم الإثنين القادم في شم النسيم، مؤكدا أن مواطنين بدأوا بالفعل في التحرك باتجاه المدن الساحلية مثل الاسكندرية والغردقة والعين السخنة.





وقال أحمد موسى خلال حلقة اليوم إن المحلات في تلك المناطق بدأت تفتح أبوابها قبيل أيام الأجازة من الجمعة إلى الإثنين المقبل، لاستقبال المحتفلين بشم النسيم.













أكد محمد حسن أحد شهود العيان في واقعة الأميرية، أن المنطقة مغلقة على نفسها مؤكدا أنه على حدود منطقة الأميرية هناك مصانع تابعة للحكومة.





وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن الأحداث قد بدأت من الساعة ٣ عصرا وكانت سيارة شرطة متواجدة نتيجة إخبارية.







