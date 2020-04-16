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أخبار العالم

ترامب: أمريكا عبرت ذروة تفشي كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض رفقة خلية أزمة كورونا إن ما يشهده العالم من موت ودمار بسبب تفشي فيروس كورونا أمر مروع.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة عبرت على الأغلب ذروة كورونا.

وأضاف ترامب أن إدارته أجرت أكثر من 3.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز في إحصاء لها أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 30 ألفا اليوم الأربعاء وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية.

وقالت رويترز إن الولايات المتحدة سجلت يوم الثلاثاء 2364 حالة وفاة جديدة، وهو ما يفوق عدد وفيات يوم 10 أبريل الذي بلغ 2069.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.

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