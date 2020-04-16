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توك شو

والد الشهيد الحوفي: بناته هيدخلوا كلية الشرطة.. وابني كان قدوة حسنة.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:05 ص
الشهيد محمد الحوفي
الشهيد محمد الحوفي
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هاني حسين
قال فوزي الحوفي، والد الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي اُستشهد أثناء تبادل لإطلاق النار مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة،  "ابني راح شهيد عند الله سبحانه وتعالى".


وأضاف فوزي الحوفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "مصر سوف تفرز غيره، وأحفادي سيدخلون كلية الشرطة، ويأخذون ثأره مرة أخرى".


وتابع فوزي الحوفي "ابني كان يؤدي رسالته على أكمل وجه، وكان قدوة حسنة، وكان أمينا في عمله، ورؤساؤه أكدوا لي أن ابني محمد كان أمينا في عمله، وكان وطينا".


وأوضح فوزي الحوفي "ابني لديه ابنتان هما مريم، وخديجة، وسيكونان نموذجا محترما، وسوف يدخلان كلية الشرطة في المستقبل".

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