اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الفيروس ليس مرضاً فتاكاً ولكنه سريع الانتشار.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوعي المجتمعي حتى يستطيع مواجهة فيروس كورونا يجب ان نعمل على محورين وهما منع حدوث إصابات وعلاج المرض .





وأضاف حسام حسني خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن حتى تقوم بمنع الاصابة يجب ان يكون هناك وعي مجتمعي لأن فيروس كورونا ليس مرضا فتاكا ولكنه سريع الانتشار .





وأوضح حسام حسني، أن كل شخص مصاب يمكنه اصابته شخصين على الأقل من المحيطين به وحتى استطيع السيطرة علي ذالك يجب نقوم بمنع الانتشار .





وتابع: أن فيروس كورونا ينشط وينتقل عن طريق الرذاذ أو الكحة أو العطس أثناء تواجده مع الآخرين في أى مكان .





واستكمل: إن الدولة قامت بكل شىء عليا ولا يتبقى غير المواطن ان يقوم بفعل ما عليه.