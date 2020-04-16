AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الفيروس ليس مرضاً فتاكاً ولكنه سريع الانتشار.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:20 ص
رئيس اللجنة العلمية
رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوعي المجتمعي حتى يستطيع مواجهة فيروس كورونا يجب ان نعمل على محورين وهما منع حدوث إصابات وعلاج المرض .

وأضاف حسام حسني خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن حتى تقوم بمنع الاصابة يجب ان يكون هناك وعي مجتمعي لأن فيروس كورونا ليس مرضا فتاكا ولكنه سريع الانتشار .

وأوضح حسام حسني، أن كل شخص مصاب يمكنه اصابته شخصين على الأقل من المحيطين به وحتى استطيع السيطرة علي ذالك يجب نقوم بمنع الانتشار .

وتابع: أن فيروس كورونا ينشط وينتقل عن طريق الرذاذ أو الكحة أو العطس أثناء تواجده مع الآخرين في أى مكان .

واستكمل: إن الدولة قامت بكل شىء عليا ولا يتبقى غير المواطن ان يقوم بفعل ما عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة رسمية على موقع التعليم بشأن فيروس كورونا المستجد.. تفاصيل

إتيكيت العطس والكحة.. أستاذ صحة عامة يوجه نصائح للوقاية من فيروس كورونا

طرق النجاة من فيروس كورونا.. تعرف عليها

أستاذ بكتيريا: العطسة الواحدة تحمل 100 ألف فيروس وتسير بسرعة 160 كم في الساعة

صحة الأقصر: عزل المواطنين القادمين من محافظات أخرى

الصحة: لدينا 28 مستشفى عزل ولم نستخدم سوى 8 فقط .. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى يناقش مقال نيوتن ويعنف كاتبه على الهواء.. فيديو

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

صاحب العمارة ينتمى للجماعة الإرهابية.. فؤاد علام: اختيار الإرهابيين منطقة الأميرية لغز ستكشفه أجهزة الأمن.. فيديو

في شم النسيم .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

حظر كامل.. أحمد موسى يحذر من كارثة: الناس بتجري تسافر قبل غلق الطرق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بريطانيا تسجل إصابة أصغر مواطن.. رضيع 11 أسبوعا يصارع فيروس كورونا في رويال ليستر ..صور

للمرة الأولى.. شاهد أودي Q4 e-tron الكهربائية تحت هيكل مختلف.. صور