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محافظ الإسكندرية: التجمعات تعد انتحارا جماعيا وقنابل موقوتة

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تعليمات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المحافظين، تضمنت ضرورة الإغلاق الكامل والتام لجميع الشواطئ والحدائق والمتنزهات حتى الصغيرة منها، مؤكدا أن "أى مخالفة ستقابل بحسم وحزم وشدة؛ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

 


وأضاف "الشريف"، أثناء اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن يوم الجمعة أصبح صعبا؛ بسبب اعتبار كثيرين أنه يوم للتنزه فى ظل ما تعانيه مصر ودول العالم من جائحة كورونا، مناشدًا الجميع إدراك خطورة المرحلة الحالية.


 

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جهود التوعية التى تقوم بها الدولة بمختلف مؤسساتها بشأن جائحة كورونا ستذهب أدراج الرياح ما لم ننجح فى منع التجمعات يوم شم النسيم، مشددًا على أن التجمعات تعد قنبلة موقوتة وانتحارا جماعيا.


 

ولفت "الشريف"، إلى أن السلوكيات الفردية السلبية ستؤدى إلى نتائج وخيمة أيضًا، وهو الأمر الذى لن نسمح به على الإطلاق، مستطردا "أرسلنا خطابات لكافة القرى السياحية بأن تغلق أبوابها، وتلتزم بتعليمات مؤسسات الدولة".


 

وكان محافظ الإسكندرية، استهل مداخلته، بتقديم التعازى فى شهيد الوطن، البطل محمد الحوفى، ولأسرته والمصريين كافة، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.


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