إشادة دولية بتعامل الكويت مع الوافدين المخالفين للإقامة

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت إيمان عريقات ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فى دولة الكويت الدكتور سامر حدادين قاما الأربعاء بزيارة إلى مقر إيواء مخالفي الإقامة بمنطقة غرب الصليبخات.





وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بالوزارة فى بيان صحفى أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على الاستعدادات التى قامت بها دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية فى سرعة إنجاز معاملات مخالفى قانون الإقامة والتسهيلات والخدمات الطبية والوقائية والإحترازية المقدمه لهم للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والحفاظ على الصحة المجتمعية.





وأضافت أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على توفير كافة المستلزمات الغذائية والمعيشية الكريمة فى المركز وآليات التنسيق والإجراءات لسرعة إجلائهم إلى بلدانهم كما تم تفقد أماكن إقامة المخالفين.





ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات إشادتها بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رقم ( 288 لسنة 2020)، بشأن قواعد مغادرة المقيمين غير الحاصلين على إقامة أو من انتهت إقامتهم باستعدادات المؤسسة الأمنية.





وأكدت عريقات على أن هذه المبادرة للكريمة للقرار الوزاري تترجم البعد الإنساني لدولة الكويت ويساهم فى التصدي لظاهرة الاتجار بالإقامات منوهة أن دولة الكويت سباقة فى مواجهة هذه الجريمة وأنها تبذل كافة السبل فى هذا المجال.





وأوضحت أن التسهيلات والمزايا التى تضمنها القرار الوزاري من إعفاء المخالفين للغرامات ومنحهم تذاكر سفر مجانية وإمكانية عودتهم إلى البلاد يؤكد إلتزام دولة الكويت بالبعد الأخلاقي والإنساني فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها دولة الكويت وكافة دول العالم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.









وتهدف هذه الزيارة حسب البيان، إلى أن إبراز الجهود والتدابير التى تقوم بها دولة الكويت فى إطار إحترامها وإلتزامها وتعهداتها فى مجال حقوق الإنسان.





فى غضون ذلك، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قرارًا وزاريًا يقضي بمنح المقيمين المخالفين إقامة مؤقتة سارية المفعول مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 1 مارس 2020 بحد أقصى على أن تنتهي في جميع الاحوال بتاريخ 31 مايو، أليًا عبر نظام الحاسب الآلي بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهم كالتالي:









1) المقيمون الموجودون داخل البلاد فقط من حاملي الإقامات (بكافة أنواعها) ممن انتهت إقامتهم.













2) من دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكافة أنواعها) وانتهت مدة صلاحية سمات الدخول الخاصة بهم.











