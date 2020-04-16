في الحجر الصحي.. حيل خارقة تحول جسمك لماكينة حرق دهون

مع الالتزام بفترة الحجر المنزلى يشعر الكثيرون بالملل بسبب التواجد لفترات داخل المنزل فيضطرون إلى شغل أوقات فراغهم بتناول الطعام فهل قررت البدء فى إتباع حمية صحية إليك خطة الرجيم التالى لحرق ونسف الدهون يقدمها موقع برايت سايدلتفتيت الدهون خلال 7 أيام.
-الإفطار
شريحة نستو لايت +1 شريحة توست
▪️بعد الفطار بساعتين
- كوب برتقال بالجزر
▪️الغداء
- علبة تونه+ طبق سلطة خضراء
أوطبق خضار سوتيه + طبق سلاطة خضراء
▪️العشاء
ثمرة فاكهة
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
▪️ الفطار
3ملاعق فول بالليمون +1 توست سن
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
-2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء
اليوم الاول والثانى والثالث
-الإفطار
شريحة نستو لايت +1 شريحة توست
▪️بعد الفطار بساعتين
- كوب برتقال بالجزر
▪️الغداء
- علبة تونه+ طبق سلطة خضراء
أوطبق خضار سوتيه + طبق سلاطة خضراء
▪️العشاء
ثمرة فاكهة
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
▪️ الفطار
3ملاعق فول بالليمون +1 توست سن
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
-2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء
▪️بعد الغداء بساعتين
- علبة زبادى
▪️العشاء
- بيضة مسلوقة + 1 توست سن
ثم التكرار في باقي الأيام
▪️العشاء
ثم التكرار في باقي الأيام
مشروب الليمون والجنزبيل
مكونات مشروب حارق للدهون
شريحتين ليمون بالقشر
كوب ماء مغلي
نصف ملعقة بذر كتان مطحون
ربع ملعقة مريمارية
طريقة استخدام مشروب حارق للدهون
توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي
غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.
لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.
ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.