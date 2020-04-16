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فن

البرومو الرسمي لـ «لما كنا صغيرين» يتخطى الـ 14 ملايين مشاهدة

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:33 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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سعيد فراج
يتابع السيناريست "أيمن سلامة" عدد مشاهدات برومو مسلسله الجديد "لما كنّا صغيرين " الذي طرح أول أمس وتخطي 14 مليون مشاهده عقب طرحه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

‏‎تدور الأحداث في إطار تشويقي، ويتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

جدير بالذكر انتهت شركة "ارت ميكرز " للمنتج أحمد عبدالعاطي من تصوير أكثر من 60% من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني .

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