المقاولون العرب: تخفيض عدد الأجانب بالدوري قرار صائب

قال محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، إن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري سيكون قرارا صائبا.









وأضاف محمد عادل في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "لائحة تقليص اللاعبين تم إبلاغ الأندية بها في وقت مبكر، وأقرها المجلس السابق لاتحاد الكرة".









وتابع "سيكون أعظم قرار في صالح الكرة المصرية، لمواجهة نواقص عديدة للمنتخب في بعض المراكز مثل المهاجم والظهير الأيسر، قطاع الناشئين يصرف عليه ملايين، متى سيأخذ اللاعب فرصته إذن؟".









المشرف العام في المقاولون واصل "أندية الدرجتين الثانية والثالثة تشتري لاعبين أجانب لبيعهم، والفرصة تضيق أمام اللاعب المصري. زيادة الأجانب سيكون مفيدا إذا كانت هناك نية للتجنيس مثل فرنسا".









وعن المفاوضات مع طاهر محمد طاهر، أتم عادل "حتى الآن، لم يحدث تواصل من الأهلي معنا أو مع اللاعب، ما يتردد كلام وكلاء لاعبين. سبق وتواجدت مفاوضات مباشرة مع الأهلي في فترة سابقة عندما كان يحتاج اللاعب، فالأهلي يكون واضحا في هذا الأمر".









ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، قبل توقف المسابقة.



