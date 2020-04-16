AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب: تخفيض عدد الأجانب بالدوري قرار صائب

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:00 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، إن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري سيكون قرارا صائبا.


وأضاف محمد عادل في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "لائحة تقليص اللاعبين تم إبلاغ الأندية بها في وقت مبكر، وأقرها المجلس السابق لاتحاد الكرة".


وتابع "سيكون أعظم قرار في صالح الكرة المصرية، لمواجهة نواقص عديدة للمنتخب في بعض المراكز مثل المهاجم والظهير الأيسر، قطاع الناشئين يصرف عليه ملايين، متى سيأخذ اللاعب فرصته إذن؟".


المشرف العام في المقاولون واصل "أندية الدرجتين الثانية والثالثة تشتري لاعبين أجانب لبيعهم، والفرصة تضيق أمام اللاعب المصري. زيادة الأجانب سيكون مفيدا إذا كانت هناك نية للتجنيس مثل فرنسا".


وعن المفاوضات مع طاهر محمد طاهر، أتم عادل "حتى الآن، لم يحدث تواصل من الأهلي معنا أو مع اللاعب، ما يتردد كلام وكلاء لاعبين. سبق وتواجدت مفاوضات مباشرة مع الأهلي في فترة سابقة عندما كان يحتاج اللاعب، فالأهلي يكون واضحا في هذا الأمر".


ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، قبل توقف المسابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع الأهلي والزمالك لضم طاهر محمد.. المقاولون يوضح الحقيقة .. فيديو

كارتيرون لـ صدى البلد: قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب غير صائب

اللاعبون الأجانب بالدوري المصري.. ٣ مميزات من وجودهم وجانب سلبي يؤثر على الصناعة المحلية

لاعب الزمالك على وشك الرحيل بسبب قرار اتحاد الكرة

خاص.. كارتيرون: اللاعبون المصريون لن يعوضوا تقليص الأجانب

المقاولون العرب: الأهلي لم يفاوض طاهر محمد طاهر

ترشيحاتنا

البداية من روما.. طبيبة مصرية في إيطاليا تكشف سبب تفشي كورونا

بالرغم من شفائهم.. مضاعفات خطيرة تضرب المتعافين من فيروس كورونا

أخبار الفن.. محمد رمضان مع ابنته الكبرى.. رجاء الجداوي ترد على ارتداء الحجاب

إشادة دولية بتعامل الكويت مع الوافدين المخالفين للإقامة

مرتضى منصور يعلن عودة هذا اللاعب إلى الزمالك بموافقة كارتيرون

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها