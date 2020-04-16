كينو: لعبت أفضل مبارياتي في مصر ضد الأهلي ..فيديو

كشف البرازيلي ماركوس كينو، نجم فريق بيراميدز، المعار للجزيرة الإماراتي، عن الفرق بين الدوري المصري والدوريات الأخرى التي خاض تجارب بها.









وقال "كينو"، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم"، إنه ترك البرازيل للبحث عن تحدٍ جديد بالنسبة إليه، والدوري المصري مستواه قوي، مضيفا أن هناك أندية في الدوري المصري تعتمد على القوة البدنية، وأخرى تفضل الفنيات العالية، وهذا يخلق منافسة قوية بين كل الأندية.









وبسؤاله عن أفضل مباراة لعبها في الدوري المصري، قال كينو "كانت ضد الأهلي؛ لأنه فريق يلعب من أجل الهجوم وتسجيل الأهداف".









وأضاف "كينو"، "عندما كنت مع بيراميدز تغير الجهاز الفني 4 مرات، وكل مدرب يطلب مني واجبات مختلفة، وهذا كان يؤثر على أدائي في الملعب".







