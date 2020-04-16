بريطانيا تسجل إصابة أصغر مواطن.. رضيع 11 أسبوعا يصارع فيروس كورونا في رويال ليستر ..صور

كشفت مواطنة بريطانية، عن إصابة ابنها الرضيع، البالغ 11 أسبوعا بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى ليستر الملكي، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".





وأفاد التقرير المنشور أمس، الأربعاء، بأن اختبارات "آريس بانيستر" الرضيع ذي الـ 11 أسبوعا، أثبتت إصابته بالفيروس القاتل، وهو حاليًا في مستشفى ليستر الملكي، منذ يوم الإثنين الماضي.





ويعاني الطفل من ارتفاع درجة حرارة جسمه، وهو الأمر الذي جعل الأطباء يضعونه تحت العناية المستمرة، حسبما أفادت به "بي بي سي".





وقالت والدة أصغر بريطاني مصاب بكورونا، جودي بانيستر، 30 سنة، من ليستر، إن حالة آريس "تبدو أنها قد استقرت"، لكنها أخبرت "بي بي سي" بأنها تشعر "بالخوف والذعر" من أن يفتك الفيروس Covid-19 برضيعها.



