AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا تسجل إصابة أصغر مواطن.. رضيع 11 أسبوعا يصارع فيروس كورونا في رويال ليستر ..صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:10 ص
اصغر مصاب بكورونا
اصغر مصاب بكورونا في بريطانيا
Advertisements
على صالح
كشفت مواطنة بريطانية، عن إصابة ابنها الرضيع، البالغ 11 أسبوعا بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى ليستر الملكي، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وأفاد التقرير المنشور أمس، الأربعاء، بأن اختبارات "آريس بانيستر" الرضيع ذي الـ 11 أسبوعا، أثبتت إصابته بالفيروس القاتل، وهو حاليًا في مستشفى ليستر الملكي، منذ يوم الإثنين الماضي. 

ويعاني الطفل من ارتفاع درجة حرارة جسمه، وهو الأمر الذي جعل الأطباء يضعونه تحت العناية المستمرة، حسبما أفادت به "بي بي سي".

وقالت والدة أصغر بريطاني مصاب بكورونا، جودي بانيستر، 30 سنة، من ليستر، إن حالة آريس "تبدو أنها قد استقرت"، لكنها أخبرت "بي بي سي" بأنها تشعر "بالخوف والذعر" من أن يفتك الفيروس Covid-19 برضيعها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهود لضبط مجهولين ألقوا بطفل رضيع أمام مسجد بمغاغة

شاهد.. أم جاحدة تلقي برضيعها على الأرض بكل عنف

مصابة بـ كورونا تحكي ما فعله الفيروس بها: جسدي يحترق

بعد إصابة رضيعها بـ كورونا.. سيدة توجه تحذيرًا للآباء والأمهات

أخبار سعيدة.. فيروس كورونا يختفي عن العالم.. تفاصيل

البرتغال تعلن وفاة أصغر مصاب بكورونا في أوروبا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يعلن عودة هذا اللاعب إلى الزمالك بموافقة كارتيرون

بـ شراب شبيكة.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة جريئة

مرتضى منصور يحضّر مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. تفاصيل

الحرس الثوري الإيراني يتحرش بالبحرية الأمريكية فى الخليج

قبل ما تتسوق علشان رمضان .. 4 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

صاحب العمارة ينتمى للجماعة الإرهابية.. فؤاد علام: اختيار الإرهابيين منطقة الأميرية لغز ستكشفه أجهزة الأمن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بريطانيا تسجل إصابة أصغر مواطن.. رضيع 11 أسبوعا يصارع فيروس كورونا في رويال ليستر ..صور

للمرة الأولى.. شاهد أودي Q4 e-tron الكهربائية تحت هيكل مختلف.. صور