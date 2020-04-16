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أخبار العالم

ترامب يهدد الديمقراطيين: سألغي جلسات مجلس النواب لو لم تساعدوني في أزمة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعسكر الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي، بأنه سيلغي جلسات المجلس لو لم يساعدوه في أزمة تفشي فيروس كورونا. 


وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا:"لو لم يوافق مجلس النواب على مساعدتي في تلك الأزمة سأستغل صلاحياتي الدستورية لتأجيل جلسات المجلس".


وأضاف: "حملة الديمقراطيين لاتهامي بالتواطؤ مع روسيا كانت خداعًا واضحًا، ولا نريد ألاعيب سياسية في تلك المرحلة الراهنة".


وتابع الرئيس الأمريكي: "الديمقراطيون يستمرون في تعطيل تعيين مسؤولين في إدارتي مما يضعف استجابتنا لأزمة كورونا".
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