AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بـ 105 آلاف جنيه.. سعر شيفروليه افيو مستعملة

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

تعاني السوق المصرية للسيارات حاليًا، من حالة تذبذب بسبب توقف حركة البيع والشراء بعد أزمة كورونا ما أدى إلى عدم تحديد أسعار سيارات المستعمل.


وأكد خبراء في مع مجال سوق السيارات المستعمل بان سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006، 1500 سي أصبح متوسط سعرها بالسوق حاليا 105,000 الف جنيه.


  تتمتع هذه السيارة بمحرمك رباعي الأسطوانات سعة 103 حصان ،مع سعة 1.6 لتر وناقل حركة اوتوماتيكي .


كما  تتوفر فيها أساسيات مثل التوجيه المعزز ، عجلة قيادة قابلة للإمالة ، مقعد خلفي قابل للطي، وعجلات فولاذية 14 بوصة ، وزجاج ملون، ومرايا بلون الهيكل، ومقابض أبواب، ممسحة الخلفية.


ويوجد بالسيارة عجلات من سبيكة معدنية وناقل حركة أوتوماتيكي. وتضيف LT نوافذ وأقفال كهربائية ومشغل CD / MP3 ودخولًا بدون مفتاح عن بعد والتحكم في السرعة وعجلات معدنية مقاس 15 بوصة ونسيج المقعد.


كما أن المقعد الخلفي من هاتشباك قابل للطي وينعطف للأمام ليشكل مقصورة تخزينية تبلغ مساحتها 42 قدم مكعب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتخفيض 40 ألف جنيه .. مواصفات سكودا أوكتافيا وكودياك الجديدة

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور

رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار

مقارنة بين هيونداي النترا hyundai elantra و كيا سيراتو kia cerato .. صور

بعد سوزوكي.. عروض تقسيط على شيري chery اليوم في مصر

بعد واقعة سيارة الشهامة .. سعر و مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

ترشيحاتنا

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان أحمد دياب

مصطفى الفقي: قرار ترامب بمنع تمويل منظمة الصحة العالمية جزء من الحرب الباردة مع الصين

مرتضى منصور يحضّر مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. تفاصيل

بعد 15 عاما.. رصاصة طائشة احتفالا بخروج أردني من السجن تنهي حياته ..شاهد

فقد عينه.. نجم عربي يصاب بـ عاهة مستديمة بعد اعتداء مجهولين

الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الليمون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزنك والسيلينيوم.. عناصر غذائية لزيادة مناعة الجسم ضد فيروس كورونا

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب