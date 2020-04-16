بـ 105 آلاف جنيه.. سعر شيفروليه افيو مستعملة

تعاني السوق المصرية للسيارات حاليًا، من حالة تذبذب بسبب توقف حركة البيع والشراء بعد أزمة كورونا ما أدى إلى عدم تحديد أسعار سيارات المستعمل.





وأكد خبراء في مع مجال سوق السيارات المستعمل بان سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006، 1500 سي أصبح متوسط سعرها بالسوق حاليا 105,000 الف جنيه.





تتمتع هذه السيارة بمحرمك رباعي الأسطوانات سعة 103 حصان ،مع سعة 1.6 لتر وناقل حركة اوتوماتيكي .





كما تتوفر فيها أساسيات مثل التوجيه المعزز ، عجلة قيادة قابلة للإمالة ، مقعد خلفي قابل للطي، وعجلات فولاذية 14 بوصة ، وزجاج ملون، ومرايا بلون الهيكل، ومقابض أبواب، ممسحة الخلفية.





ويوجد بالسيارة عجلات من سبيكة معدنية وناقل حركة أوتوماتيكي. وتضيف LT نوافذ وأقفال كهربائية ومشغل CD / MP3 ودخولًا بدون مفتاح عن بعد والتحكم في السرعة وعجلات معدنية مقاس 15 بوصة ونسيج المقعد.





كما أن المقعد الخلفي من هاتشباك قابل للطي وينعطف للأمام ليشكل مقصورة تخزينية تبلغ مساحتها 42 قدم مكعب.