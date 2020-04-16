الصحة العالمية لـ كبار السن: أنتم عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.. التزموا المنازل

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه يفضل توسيع دائرة الاشتباه في الحالات المصابة بـ فيروس كورونا لعزل الحالات الإيجابية.





وأضافت مها الرباط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الشكل الديمغرافي لإيطاليا مختلف؛ لأنها تمتلك أكبر نسبة من كبار السن في العالم، وبالتالي ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا فيها.





وتابعت مها الرباط "أصحاب الأمراض المزمنة أكثر خطورة للتعرض إلى مضاعفات فيروس كورونا".





وأكملت مها الرباط حديثها موضحة أن "كبار السن أكثر حساسية وعرضة إلى مضاعفات فيروس كورورنا، ويجب الحفاظ على التباعد الجسدي، والبقاء في المنازل، وتقوية جهاز المناعة، وتجنب الأماكن المزدحمة".



