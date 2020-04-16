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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الفيروس كالإرهاب ولا يجب أن نكون خلاياه النائمة ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:27 ص
حسام حسنى
حسام حسنى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إننا نريد أن نحتفل مسيحيين ومسلمين بقضائنا على الفيروس حتى نستطيع الوصول في مصر إلى الحالة صفر إصابة، وصفر وفيات، وهذا أملنا في أن يتحقق في الأيام القادمة.


وأضاف حسام حسني، أثناء حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن فيروس كورونا إرهاب ولا يجب أن نكون نحن الخلايا النائمة له حتى لا ننشره بأنفسنا.


وأوضح حسام حسني، أن الأطقم الطبية تعمل على أكمل وجه ولكن لن يستطيعوا تقديم واجبهم من دون تعاون المواطنين.


وتابع أنه كلما نقصت أعداد الإصابات بفيروس كورونا استطاعت الأطقم الطبية تأدية عملها على أكمل وجه، كما أن بروتوكولات العلاج الخاصة بنا فعالة.


وأوضح "قمنا أمس بافتتاح مستشفي جديدة وليس بسبب الأعداد ولكن حتي يقوم المريض بأخذ الخدمة الطبية الخاصة به جيدا".
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