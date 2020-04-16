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محافظ الفيوم: لن نسمح بوصول وسائل النقل الجماعي للمقاصد السياحية بدءًا من السبت

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن المحافظة اتخذت حزمة من القرارات تهدف إلى منع التجمعات وتم عرضها على رئيس الحكومة اليوم الأربعاء، وتابع: "سيتم من يوم السبت تطبيقها من أجل إحكام السيطرة على منع التجمعات خلال شم النسيم".

وأضاف "الأنصارى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن سيتم غلق كافة المناطق السياحية بالمحافظة تمامًا وستكون قاصرة على قاطنيها فقط، وسيتم منع وسائل النقل الجماعى من الوصول إلى المناطق السياحية سواء القادمة من خارج المحافظة أو داخلها.

 

وأكد محافظ الفيوم، أنه  يرفع شعار صحة المواطنين أولوية، لافتًا إلى أنه تم إصدار قرار تنفيذ بتطبيق الخطة التى تم وضعها من أجل مواجهة التجمعات، وسيتم تطبيقها.

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