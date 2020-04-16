أحمد شوبير: أزمة تواجه الزمالك في تعاقد حميد أحداد ..فيديو

انفرد الإعلامي أحمد شوبير بنشر تفاصيل تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب المغربي حميد أحداد وذلك بعدما طرحت على مائدة الاجتماعات باتحاد الكرة المصري تقليص عدد الأجانب في الدوري.









وأضاف أحمد شوبير، فى تصريحات متلفزة عبر قناة "أون سبورت 1"، "الأهم أن الزمالك ينتظر القرار النهائي من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري بشأن تحديد عدد اللاعبين الأجانب، بمعنى أنه في حالة تقليص عدد اللاعبين إلى ثلاثة فقط فقد يضطر لبيع اللاعب بأقل سعر، وهو ما ينتظره الوداد لأنه يريد شراء اللاعب بأقل سعر ممكن، وذلك لا يتناسب مع القيمة التي دفعها الزمالك لشراء اللاعب.





وأشار أحمد شوبير، إلى أنه من الواضح أن هناك مشكلة يجب على إدارة الزمالك أن يدرسها جيدا بالممثل القانوني في الفيفا، بعدما خسر الزمالك كل المواجهات القانونية بمبالغ كبيرة وغرامات تشكل عبئا على النادي، وإذا لم يتم الانتباه سوف يتكرر الأمر مع حميد أحداد.









وكان انتقل أحداد إلى الرجاء المغربي في بداية الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل مبلغ 200 ألف دولار، وتم وضع بند يسمح للرجاء بشراء اللاعب بصورة نهائية مقابل سداد مبلغ 500 ألف دولار.









وكان الزمالك تعاقد مع اللاعب من نادي الدفاع الحسني المغربي الجديدي مقابل مليون و600 ألف دولار.