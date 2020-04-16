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رياضة

خالد جلال: ساسي «بيبخل» على الزمالك.. وعلى حسام عاشور الاعتزال في الأهلي ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:30 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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حسن العمدة
قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا، ومدرب الزمالك سابقا، إنه يشعر بالحزن على التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.


وأكد خالد جلال، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "فرجاني ساسي يمتلك قدرات كبيرة، وحزين تجاهه لأنني أشعر أحيانا أنه يبخل بمجهوده على نادي الزمالك".


وأضاف "أرفض انتقال حسام عاشور إلى صفوف نادي الزمالك، فهو رمز من رموز الأهلي، وعليه قبول عرض الأهلي، والاعتزال داخل القلعة الحمراء".


وكان الأهلي أعلن فى الشهر الماضي الاستغناء عن خدمات حسام عاشور بناءً على قرار من فايلر، المدير الفني للفريق.


يذكر أن تم تعليق الدوري والأنشطة الكروية بقرار من اتحاد الكرة لعدم تفشي فيروس كورونا.
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