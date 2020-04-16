عشرة العمر.. نهال عنبر تنعى الفنان أحمد دياب.. شاهد

نعت الفنانة نهال عنبر الفنان أحمد دياب الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز الـ75 عاما تاركا إرثا فنيا ضخما.





ونشرت نهال عنبر صورة للراحل وعلقت عليها قائلة "وفاة الفنان القدير عشره العمر احمد دياب ربنا يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته ارجوكم الفاتحة والدعاء".





يذكر أن الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعت الفنان الراحل أحمد دياب، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل عن عمر يناهز 75 عامًا.





وكتبت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن التمثيلية: «تنعي نقابة المهن التمثيلية .. الفنان /احمد دياب .. انا لله وانا اليه راجعون».





يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما قدم العديد من الاعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.