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رياضة

شوبير: كارتيرون نفى طلب ضم وليد الكارتي نجم الوداد للزمالك ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:15 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
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محمد رشاد
نفي الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة طلب باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، التعاقد مع وليد الكارتي، نجم فريق الوداد المغربي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على حساب حميد أحداد، المعار من الزمالك للرجاء المغربي.


وقال أحمد شوبير، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون سبورت 1"، "الفرنسي باتريس كارتيرون نفى ما تردد حول رغبته فى ضم لاعب الوداد وليد الكارتي لتعويض احتمالية انتقال حميد أحداد إلى الرجاء المغربي".


وتأهل الوداد المغربي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضاربا موعدا مع النادي الأهلي، بينما يلتقي الزمالك في نصف النهائي الآخر أمام فريق الرجاء المغربي.


يشار إلى أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا على أن يعود الشهر المقبل حال السيطرة على الوباء المنتشر عالميا.

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