متصدقهاش.. معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا

منذ تفشي فيروس كورونا قد يشك في إصابته بفيروس كورونا ، خاصة أن الأعراض متشابهة تمامًا مع الأنفلونزا فهناك العديد من المعلومات مغلوطة إليك أبرز تلك المعلومات وكيف تحمى نفسك من الفيروس.





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أكدت منظمة الصحة العالمية فى تقرير نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه لا يوجد دليل على انتهاء فيروس كورونا في الصيف وتحديدًا في درجات الحرارة العالية وأن الغرغرة لا تقتل الفيروس لكنها تعالج التهاب الحلق ونزلات البرد. وأوضحت المنظمة أن غسل اليدين باستمرار على مدار اليوم هو أفضل طريقة للوقاية من كورونا و أن كوفيد 19 لا يصيب الرئتين والجهاز التنفسي فقط بل يمتد لبعض أعضاء الجسم الأخرى إذا لم يتم السيطرة عليه في بداية الإصابة . أفضل





أكد الأطباء في أن فيروس كورونا ومضاعفاته تتلف عضلة القلب نفسها لذلك مرضى القلب تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا بشكل سريع وواضح ويصبحون في حالات حرجة.





هناك قواعد عديدة يجب أن يهتم بها الكثير منا لحماية أنفسهم من الإصابة به، إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:



يجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام من الأشخاص الآخرين و تجنب التجمعات الكبيرة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والبقاء في المنزل الخروج فقط من منزلك لشراء البقالة والأدوية والأساسيات الأخرى أما في محلات البقالة والصيدليات يجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام عند الوقوف في خط الخروج.







-يجب غسل يديك بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الكحولي بعد استخدام الحمام ، قبل وبعد إعداد الطعام ، قبل وبعد رعاية شخص مريض ، وبعد التعامل مباشرة مع الأطعمة مثل الأسماك والدواجن واللحوم النيئة.

