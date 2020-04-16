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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مصر ينقصها الوعي المجتمعي لتقليل الإصابات والوفيات ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:12 ص
حسام حسني
حسام حسني
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر إحدى أفضل الدول العربية مقارنة بالأرقام سواء كانت إصابات أو وفيات، لأننا كنا سباقين في وعينا وعلاجنا.


وأضاف حسام حسني، أثناء حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن مصر ينقصها وعي مجتمعي حتي نقلل الإصابة الوفيات؛ لأن 30% من المصابين توفوا بسبب فيروس كورونا قبل وصولهم إلى المستشفى.


وأوضح حسام حسني، أن 40% من الوفيات حدثت بعد دخولهم المستشفى متأخرا، وهذا يعني أن المريض لجأ للعناية الصحية في اللحظات الأخيرة.


وتابع أن جميع مستشفيات مصر عامة وخاصة تستقبل الآن حالات الاشتباه لإجراء الاختبارات.


واستكمل أن مستشفيات الحميات والصدر تقومن بتقديم خدمة جيدة إلى المصابين، كما أن مستشفيات العزل في مصر على أعلى درجة من الكفاءة.

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