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فن

صلاح عبد الله ينعي الفنان أحمد دياب: دموعي بتدعيلك يا حبيبي

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نعى الفنان صلاح عبد الله وفاة الفنان احمد دياب الذي وافته المنية مساء امس عن عمر يناهز الـ 75 عامًا تاركا إرثاً فنيًا ضخمًا. 

ونشرت صلاح عبد الله عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا "وبعدين بقى ياحزن؟!وبعدين بقى ياوجع؟!دموعي بتدعيلك ياحبيبي أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان #احمد_دياب"  

يذكر أن الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعت الفنان الراحل أحمد دياب، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل عن عمر يناهز 75 عامًا. 

وكتبت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن التمثيلية: «تنعي نقابة المهن التمثيلية .. الفنان /احمد دياب .. انا لله وانا اليه راجعون». 

يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.
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