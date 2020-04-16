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رياضة

فاروق جعفر: قرار تقليص اللاعبين الأجانب ليس من اختصاصات اللجنة الخماسية

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:49 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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حسام الحارتي

أبدى فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، رفضه الشديد لقرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري.



وأضاف فاروق جعفر، أثناء لقائه التلفزيوني عبر فضائية "الزمالك"، أن اللجنة
الخماسية تتخذ إجراءات صارمة، ولكنها ليس من ضمن اختصاصاتها أثناء الفترة المؤقتة.



وأوضح فاروق جعفر أن "أي قرار خاص بالأندية واللاعبين يعود إلى المجلس المنتخب القادم، وليس اللجنة المؤقتة".



وأكد فاروق جعفر أن "الدوري أصبح قويًا منذ تواجد اللاعبين الأجانب".



وأوضح فاروق أن رحيل اللاعبين الأجانب عن الدوري سيتسبب في خلق العديد من الأزمات للأندية.

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