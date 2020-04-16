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رياضة

عمر ربيع ياسين: الزمالك يراجع ملفي خالد بو طيب وكهربا بعد حكم النقاز

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:43 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك يقومون بمراجعة ملفي خالد "بو طيب، وكهربا"، بعدما حصل حمدي النقاز على حكم من قبل فيفا. 


وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، "الزمالك يرتب أوراقه من جديد، ويراجع ملفي خالد بو طيب، وكهربا من أجل معرفة موقفه القانوني". 


وتابع "كما تستفسر إدارة الزمالك عن حكم النقاز الذي أعلنه محاميه عبر وسائل الإعلام".


جدير بالذكر أن بن ميم المستشار القانوني لحمدي النقاز، أعلن أن فيفا أرسلت خطاباََ إلى اتحاد الكرة والزمالك، بصدور حكم ضد النادي في قضية النقاز.
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