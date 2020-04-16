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محافظات

زفة وزغاريد.. أهالي قرية بالدقهلية يستقبلون متعافى من فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:07 ص
زفة وزغاريد..أهالى
زفة وزغاريد..أهالى قرية بالدقهلية يستقبلون متعافى من كورونا
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همت الحسينى
استقبل أهالي قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بزفة سيارات وتوزيع الشيكولاتة وإطلاق الزغاريد بعد قضائه حوالي 10 أيام بالحجر الصحي بمستشفى العزل بتمي الأمديد وتحول حالته إلى سلبية.

واستقل الشاب ويدعى أحمد فكري سيارة تم تزينها، ووجه التحية لأهالي قريته الذين خرجوا لتحيته وتقديم التهنئة له على سلامته.

وأطلقت عددًا من نساء القرية الزغاريد فيما ألقى عليه الآخرون الشوكولاتة والحلوى فرحا بعودته معافى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.
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