زفة وزغاريد.. أهالي قرية بالدقهلية يستقبلون متعافى من فيروس كورونا

استقبل أهالي قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بزفة سيارات وتوزيع الشيكولاتة وإطلاق الزغاريد بعد قضائه حوالي 10 أيام بالحجر الصحي بمستشفى العزل بتمي الأمديد وتحول حالته إلى سلبية.





واستقل الشاب ويدعى أحمد فكري سيارة تم تزينها، ووجه التحية لأهالي قريته الذين خرجوا لتحيته وتقديم التهنئة له على سلامته.





وأطلقت عددًا من نساء القرية الزغاريد فيما ألقى عليه الآخرون الشوكولاتة والحلوى فرحا بعودته معافى.



