في الجنة يا شهيد.. أحمد حلمي ينعي الحوفي عبر انستجرام.. شاهد

نشر النجم أحمد حلمى صورة للشهيد الحوفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام .





وكتب أحمد حلمي على الصورة معلقًا: ابن مصر في الجنة يا شهيد.





يذكر أن شيعت أمس جثمان الشهيد محمد الحوفي شهيد الواجب الوطني إلي مثواه الأخير بحضور عدد من الأهالي ورجال الشرطة مرتدين الكمامات تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





كما شارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة، الأربعاء، في تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، في جنازة عسكرية مهيبة نظمتها مديرية أمن البحيرة.





وشارك في الجنازة مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا ومساعد رئيس جهاز الأمن الوطني واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة واللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير، العام المساعد، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية، وقيادات الأمن بالمديرية.



