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خالد عكاشة: الشهيد الحوفي ضحى بروحه لحماية الوطن.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:12 ص
الشهيد محمد الحوفي
الشهيد محمد الحوفي
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هاني حسين
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه على الرغم من الحزن على فقدان الشهيد محمد الحوفي ولكن هناك شعور بالفخر لتصفية الخلية الإرهابية بالكامل في الاميرية.

وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن  الشهيد محمد الحوفي ضحى بروحه من اجل حماية الوطن والحفاظ على أمن واستقرار مصر ومواجهة الإرهاب .

وتابع خالد عكاشة:"  الاجهزة الأمنية نفذت ضربة استباقية ناجحة تجاه خلية إرهابية كانت تخطط إلى  تنفيذ عمليات إرهابية أثناء احتفالات عيد القيامة وشم النسيم ".

وأكمل خالد عكاشة:"  الضربات الاستباقية تعتبر  تتويجا لعمل أمني متميز ومجهود معلوماتي جبار ودرجة عالية من الكفاءة والقدرة للقوات الأمن وقوات مكافحة الإرهاب".
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