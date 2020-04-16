خالد عكاشة: الشهيد الحوفي ضحى بروحه لحماية الوطن.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه على الرغم من الحزن على فقدان الشهيد محمد الحوفي ولكن هناك شعور بالفخر لتصفية الخلية الإرهابية بالكامل في الاميرية.





وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الشهيد محمد الحوفي ضحى بروحه من اجل حماية الوطن والحفاظ على أمن واستقرار مصر ومواجهة الإرهاب .





وتابع خالد عكاشة:" الاجهزة الأمنية نفذت ضربة استباقية ناجحة تجاه خلية إرهابية كانت تخطط إلى تنفيذ عمليات إرهابية أثناء احتفالات عيد القيامة وشم النسيم ".



