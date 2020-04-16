ترامب: أوقفنا تمويل منظمة الصحة العالمية لتصلح من نفسها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن قراره بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية؛ حتى تجرى المنظمة إصلاحًا داخليًا.





وكان ترامب أعلن أمس الأول، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات لإدارته بوقف التمويل "على الأقل بصفة مؤقتة" عن منظمة الصحة العالمية، بسبب "طريقة تعاملها مع فيروس كورونا".





وأضاف أن المنظمة "أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها"، معتبرا أنها "روجت للمعلومات المضللة للصين عن الفيروس، مما أدى على لأرجح إلى انتشاره على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث".





وأثار القرار موجة من الانتقادات والإدانات الدولية، أبرزها تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الذي شدد على أن هذا "ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظمة الأممية المنخرطة في الحرب ضد وباء كوفيد-19.



