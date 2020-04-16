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رياضة

خالد جلال: لا أوافق على منح الدوري للأهلي

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:35 ص
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إنه غير موافق على فكرة تتويج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم حال إلغائه.

وأكد خالد جلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الدوري مازال في الملعب ولا يصح تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغائه وأعتقد أن المسابقة سيتم استكمالها بشكل طبيعي".

وتابع: "جميع اللاعبين والمدربين سيتم تخفيض عقودهم بالتراضي من أجل تخطي تلك الأزمة العالمية.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي معلق في مصر بأمر من اتحاد الكرة بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم. 
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