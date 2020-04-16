باحث في شئون الجماعات الإرهابية: خلية الأميرية كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات خسيسة

قال سامح عيد الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، تعليقا على تصفية خلية إرهابية في الأميرية بالقاهرة، إن الجميع يشعر بالحزن لاستشهاد الشهيد المقدم محمد الحوفي .





وأضاف سامح عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن العناصر الإرهابية تسعى إلى تنفيذ أعمال إرهابية في منتهى الخسة في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا .





وتابع سامح عيد "الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد تلك الخلية الإرهابية التي كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية وتصفيتها بالكامل".





وأكمل سامح عيد "عرض عملية المواجهة الأمنية للخلية الإرهابية على الهواء يخرس ألسنة القنوات الإرهابية المعادية لمصر".



