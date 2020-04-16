AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث في شئون الجماعات الإرهابية: خلية الأميرية كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات خسيسة

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال سامح عيد الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، تعليقا على تصفية خلية إرهابية في الأميرية بالقاهرة، إن الجميع  يشعر بالحزن لاستشهاد الشهيد المقدم محمد الحوفي .

وأضاف سامح عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن  العناصر الإرهابية  تسعى إلى تنفيذ أعمال إرهابية في منتهى الخسة في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.

وتابع سامح عيد "الأجهزة الأمنية  تمكنت من رصد تلك الخلية الإرهابية التي كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية  وتصفيتها بالكامل".

وأكمل سامح عيد "عرض عملية المواجهة الأمنية  للخلية الإرهابية على الهواء يخرس ألسنة القنوات الإرهابية المعادية لمصر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر ينعى المقدم الحوفي ويشيد ببسالة الأجهزة الأمنية

عبدالتواب ينعي شهيد الداخلية: ندعم الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب

دعاء عريبي تنعي شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

مصدر أمني : لا صحة لاستشهاد الضابط المصاب في حادث الأميرية .. وخروجه من العناية المركزة

مصدر أمني: رصاصة في الكتف اليسرى وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

مصدر أمني: الضابط المصاب في حادث الأميرية حالته مستقرة للغاية

ترشيحاتنا

جامعة أكسفورد تبدأ تجارب لقاح كورونا على البشر

أحمد صلاح حسني ينعى وفاة الفنان أحمد دياب

بيومي فؤاد: فشلت في «تلبيس» زوجتي العقد بحفل الزفاف.. تفاصيل

فقد عينه.. نجم عربي يصاب بـ عاهة مستديمة بعد اعتداء مجهولين

وزيرة الصحة: الصين أهدت مصر شحنة من المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا

القتل الرحيم.. حديقة ألمانية تقرر إطعام الحيوانات لبعضها بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر