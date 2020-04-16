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محافظ دمياط: لدينا وباء ونعتذر عن أي احتفالات هذا العام

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مصر تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مثل بقية دول العالم؛ مؤكدة أن المحافظة ستكون في خالة انغلاق على نفسها حتى تنتهي فترة الوباء.

 

وأوضحت الدكتور منال عوض، أثناء اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الاحتفالات فى وقت الوباء أمر خاطئ تمامًا، مضيفة "كفاية الأعداد اللى عندنا، والمفروض كل محافظة تقفل على نفسها.. معندناش احتفالات حاليًا لأن عندنا وباء".

 

وأبدت محافظ دمياط، أن المحافظة تعتذر تمامًا عن أى احتفالات هذا العام، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تنسق مع الأجهزة الأمنية بشكل مستمر؛ من أجل تطبيق جيمع الإجراءات الاحترزاية.


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