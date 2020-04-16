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رياضة

كان الأفضل.. تسوبيل: حسام حسن مستواه مثل لاعبي بايرن ميونيخ.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:10 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
اعتبر المدرب الألماني راينر تسوبيل المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي منذ أكثر من 20 عامًا أن حسام حسن لاعب فريقه السابق مستواه مثل لاعبي بايرن ميونيخ العملاق الألماني.


وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال راينر تسوبيل:"حسام حسن كان مهاجمًا رائعا، لقد كان الأفضل على الإطلاق في النادي الأهلي".


وأضاف تسوبيل :"مستوى حسام حسن كان مثل لاعبي بايرن ميونيخ الألماني، لم يكن هناك فارق، أعتبره مهاجما من طراز فريد".


وتابع مدرب الأهلي :"اختار حسام حسن الذهاب إلى تركيا لجني المال وهذا حقه، تحدث هذه الأمور في كرة القدم، هذا أمر طبيعي".


وأتم تسوبيل قائلًا :"عندما رحل حسام حسن تعاقدت مع علاء إبراهيم، ولم يكن منطقيا بعد عودة حسام عقب 6 أسابيع فقط أن أضحي بعلاء إبراهيم".
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