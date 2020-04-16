الفقي: الحكومة اتخذت خطوات استباقية للحد من كورونا

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن تطورات فيروس كورونا متشابكة ومتلاحقة في جميع أنحاء العالم.









وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، " لن تستطيع الحكومات والإدارات أن تنجو ببلادها من دون تعاون أفراد المجتمع نفسه، وزيادة معدلات الوعي".









وتابع مصطفى الفقي "الدولة بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما اتخذت قرارات غير مسبوقة، ولكن بعض المصريين يتعاملون مع فيروس كورونا باستخفاف".









وطالب مصطفى الفقي "يجب أن نضغط على أنفسنا، ونتصرف بمسئولية جميعا".



