شوبير: الزمالك لم يدخل في مفاوضات لتجديد عقد كارتيرون حتى الآن

كشف علاء ميهوب نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، عن واقعة طريفة جمعته مع أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عندما كانا معا في الأهلي.





وقال ميهوب في تصريحات علي قناة اون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير : رحلنا عن الأهلي بعد مباراة تعرضنا فيها للهزيمة، وأثناء سيرنا بسيارتي فوجئنا بأحد ركاب أتوبيس بجوارنا يشتمنا بسبب خسارة المباراة، وإذا بأحمد شوبير ينزل من السيارة ويصعد للاتوبيس وتحدث مشاجرة مع كل ركاب الأتوبيس".





من ناحية اخري ،كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن بين الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بشأن تجديد تعاقد الأخير مع النادي.



