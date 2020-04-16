نيسان تكشف عن سيارتها الجديدة Z370 من فئة GT الرياضية

استعرضت شركة نيسان العملاقة سيارتها الجديدة Z370 من فئة GT الرياضية الجديدة كليا الشبابية بامتياز .





صُممت هذه السيارة بهيكل انسيابي مطور وفي أحدث معايير الأيروديناميكية بفتحات هوائية كبيرة وجنح هوائي في الخلف.

وتتميز السيارة بأداء جبار حيث تتمتع بمحرك توربو تشارج بـ6 أسطوانات وسعة 30 لترا وعزم 400 حصان.

كما ستزود السيارة بنظام دفع خلفي ، وأنظمة فرامل رياضية خاصة جدا وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات.

يذكر أن تكافح شركة نيسان اليابانية منذ فترة طويلة لتصحيح أوضاعها المالية، ومن المؤكد أن المشكلة التي بدأت مع رحيل الرئيس السابق كارلوس غصن، الذي كان له دور كبير في الأزمة، إضافةً إلى جائحة فيروس كورونا، ونتيجة لكل هذه المعطيات، يخطط المسئولون بالشركة لإجراء بعض التغييرات للتكيف مع الواقع الجديد.

ومن المتوقع أن تستمر خطة إعادة الهيكلة حتى مارس 2023، حيث ستتحول نيسان بشكل فعال إلى شركة أصغر لصناعة السيارات وذلك بسبب خفضها لأرقام المبيعات المستهدفة وهو الأمر الذي سيكون له تأثير واضح في جميع أنحاء الشركة.