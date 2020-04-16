AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق فندق برأس البر خالف إجراءات الوقاية من كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجولة تفقدية لمدينة رأس البر للتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة باقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط والتى تأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات خلال فترة أعياد الربيع.

تفقدت المحافظ الشواطئ للتأكد من عدم وجود أية  تجمعات وكذلك المعديات التى أصدرت محافظ دمياط تعليمات بشأنها إلى رئيسى مدينتى عزبة البرج ورأس البر بتنفيذ قرار الغلق، مؤكدة أنه تم أيضًا التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لوقف المراكب النيلية من وإلى المدينة.

وخلال مرورها على أحد الفنادق تلاحظ قيامه بإقامة حجوزات للمواطنين خلال هذه الفترة وكذلك إقامة مناسبة بالقاعة الملحقة به، وأمرت الدكتورة منال عوض بإغلاق الفندق فورًا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات.

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد بوابتى المدينة وذلك بمرافقة اللواء إسماعيل حسين  مدير أمن دمياط وذلك فى إطار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بإقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط بالنسبه لسيارات الملاكى و كذلك إصدار تعليمات مشتركة لمدير إدارة المواقف بمنع دخول سيارات السرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، كما اتخذت الدكتورة منال عوض إجراءً صارمًا حيال أحد موظفى بوابة رأس البر الغربية بإحالته للتحقيق فورا لمخالفته تلك التعليمات، مشددة على الجميع بإتمام التكليفات المحددة على الوجه المطلوب.

كما وجهت المحافظ تعليماتها بتكثيف الحملات من قبل لجان المتابعة والتفتيش المالى والإدارى لتنفيذ كافة الإجراءات بشكل حاسم على كافة المستويات وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين خلال تلك الفترة و مواجهة تداعيات الأزمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطة لتطوير الجربى برأس البر قبل بداية الصيف

رأس البر يغلق أبوابه أمام رواده.. واللسان خال من المواطنين

خوفا من كورونا.. شاهد رأس البر ودمياط الجديدة بلا مواطنين

تعرف على الخطة الاستثمارية للعام القادم لرأس البر وكفر البطيخ

تخصيص مركز التعليم المدني بدمياط لعزل المصابين دون أعراض.. والمدينة الشبابية برأس البر للمخالطين

مركز التدريب المدنى بدمياط الجديدة يستقبل 39 حالة مصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان أحمد دياب

بفستان بسيط .. نسرين طافش تبرز جمال أنوثتها على إنستجرام

ترامب يتحدى : سأعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد الخميس

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

فيفي عبده تنعي الفنان أحمد دياب.. شاهد

إشادة دولية بتعامل الكويت مع الوافدين المخالفين للإقامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها