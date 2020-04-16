إغلاق فندق برأس البر خالف إجراءات الوقاية من كورونا

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجولة تفقدية لمدينة رأس البر للتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة باقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط والتى تأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات خلال فترة أعياد الربيع.





تفقدت المحافظ الشواطئ للتأكد من عدم وجود أية تجمعات وكذلك المعديات التى أصدرت محافظ دمياط تعليمات بشأنها إلى رئيسى مدينتى عزبة البرج ورأس البر بتنفيذ قرار الغلق، مؤكدة أنه تم أيضًا التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لوقف المراكب النيلية من وإلى المدينة.





وخلال مرورها على أحد الفنادق تلاحظ قيامه بإقامة حجوزات للمواطنين خلال هذه الفترة وكذلك إقامة مناسبة بالقاعة الملحقة به، وأمرت الدكتورة منال عوض بإغلاق الفندق فورًا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات.





وواصلت المحافظ جولتها بتفقد بوابتى المدينة وذلك بمرافقة اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط وذلك فى إطار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بإقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط بالنسبه لسيارات الملاكى و كذلك إصدار تعليمات مشتركة لمدير إدارة المواقف بمنع دخول سيارات السرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، كما اتخذت الدكتورة منال عوض إجراءً صارمًا حيال أحد موظفى بوابة رأس البر الغربية بإحالته للتحقيق فورا لمخالفته تلك التعليمات، مشددة على الجميع بإتمام التكليفات المحددة على الوجه المطلوب.





كما وجهت المحافظ تعليماتها بتكثيف الحملات من قبل لجان المتابعة والتفتيش المالى والإدارى لتنفيذ كافة الإجراءات بشكل حاسم على كافة المستويات وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين خلال تلك الفترة و مواجهة تداعيات الأزمة .