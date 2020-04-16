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رياضة

أحد أفضل لاعبينا.. الزمالك يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده.. شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:39 ص
حازم إمام
حازم إمام
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مصطفى كرم
هنأ نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، لاعبه السابق حازم إمام إحتفالها بعيد ميلاده ال 45

ونشر نادي الزمالك صورة لحازم امام وعلق عليها قائلا "‏عيد ميلاد سعيد لأحد أفضل لاعبينا على مدار التاريخ؛ أسطورتنا حازم إمام يُكمل عامه الـ٤٥، كل عام وأنت بخير".

وانهالت التعليقات من الجماهير وجاءت بين "‏‎إمام الموهوبين وثعلب الملاعب المصريه كل سنه وانت طيب وبخير" و "‏‎التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى دون أعتذار أنصاف اللاعبين كل عام وانت بخير يا أمام الموهوبين "و" ‏‎كل سنه وانت طيب ي اسطوره".

يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على اثرو أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء
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