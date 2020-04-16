شاهد عيان على خلية الأميرية: أحد الإرهابيين ردد «محدش ليه دعوة إحنا حوارنا مع الحكومة» ..فيديو

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، شهادة أحد الجيران بمنطقة الاميرية ، وأول لقطات من داخل عمارة الخلية الإرهابية.









قال "أحمد"، أحد سكان منطقة الأميرية بالقرب من مكان الاشتباكات، إن الساعة 3 عصرا أو قرابة الـ4 وجدنا شخصا يحمل شنطة، وقام بإطلاق النار على رجال الشرطة، وبعد ذلك اختبأ بهذه العمارة.









وأضاف أثناء حواره ببرنامج "اليوم"، أن بعد صعود الإرهابي إلى العمارة، ردد بصوت عالٍ "محدش ليه دعوة يا جماعة، إحنا حوارنا مع الحكومة"، وبعد ذلك قام بإطلاق النار.









وأوضح أن العمارة التي كان بها الإرهابيون مبنية منذ سنة 2012، كما أن أحد الإرهابيين له محل قطع غيار في المنطقة.









وتابع أن هؤلاء الإرهابيين منهم من يسمي الشيح أحمد لم يكن يظهر إلا من البيت إلى الجامع.



