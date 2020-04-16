مريم عامر منيب تعيد الذكريات بصورة تجمعها بوالدها.. شاهد

نشرت مريم بنت الفنان عامر منيب صوره تجمعها بوالدها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وجاءت التعليقات كالآتي:

الله يرحمه و يغفرله

فنان حقيقي بجد

وحشنا اوي الله يصبرك

تعيشي و تفتكري





يذكر أن في ذكرى وفاته , قررت ابنته مريم تسجيل أغنية خاصة فيه وهي أغنيته "عامل إيه في حياتك"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل وهندسة صوت هاني محروس. وقد نشر تامر حسين جزء من الأغنية ببوست على انستغرام، والتي كانت عبارة عن ديو بين الراحل و ابنته





وتوفى الفنان عامر منيب، يوم 26 نوفمبر 2011، عن عمر يناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.