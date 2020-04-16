مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء أمس، الأربعاء، شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة، ضمن جهود دعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



كان ذلك في في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».





وكان استقبل مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة 10 أبريل ، شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين .



