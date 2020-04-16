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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجى
استقبل مطار القاهرة الدولي مساء أمس، الأربعاء، شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة، ضمن جهود دعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كان ذلك في في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكان استقبل مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة 10 أبريل ، شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن قرية البضائع بمطار القاهرة استقبلت مشمول شحنة تقدر بأكثر من 17 طن مستلزمات طبية استوردتها إحدى الشركات المصرية الخاصة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، لدعم جهود مصر في مواجهة الفيروس القاتل.

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