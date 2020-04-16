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ماهر فرغلي: خلية الأميرية كانت تستهدف إثبات الذات بعد ضربات الأمن الاستباقية ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:11 ص
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
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إبراهيم القادري
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الجماعات الارهابية دائما تعتمد على أن لها قاعدة في مكان معين وبها الأشخاص الذين يعطونها الدعم اللوجستي.


وأضاف ماهر فرغلي، أثناء حواره في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إى"، أن مسئول التسكين في الجماعة الإرهابية هو من يقوم باختيار الأماكن، كما أن الأمن الوطني توصل في صحراء الفيوم إلى مجموعات كثيرة من حسم الإخوانية، وكانت هذه الأماكن معسكرات تدريب لهم.


وأوضح ماهر فرغلي، أنه في أحيان كثيرة وجدنا أن الأمن الوطني يصل إلى العديد من البؤر الإرهابية في الصحراء وفي الأماكن المزدحمة مثل عرب شركس، وهذا كله قبل حدوث العمليات التي يريدون تنفيذها.


وتابع أن المسألة تتعلق بأسلوب الاستقطاب وأسلوب التجنيد وأسلوب القاعدة المتواجدة والأشخاص الذين يقدمون الدعم لهذه الجماعات الارهابية وتقوم بعملية التسكين لهم في المناطق التي تتوفر بها كل ما سبق.


واستكمل أن إحباط العديد من العمليات الإرهابية في الفترة السابقة هو ما جعل هؤلاء يقدمون على هذه العملية حتى يثبتوا وجودهم  ويقول إننا متواجدون وظنوا أن الأمن منشغل وأرادوا تنفيذ العملية ولكننا في حالة استيقاظ ووعي كبير لما يحدث رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

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