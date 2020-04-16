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فن

أحمد صلاح حسني ينعى وفاة الفنان أحمد دياب

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نعى الفنان أحمد صلاح حسني وفاة الفنان أحمد دياب الذي وافته المنيه مساء أمس عن عمر يناهز ال75 عاما تاركا ارث فنيا ضخما. 

ونشر أحمد صلاح حسني صورة للراحل عبر تويتر وعلق عليها قائلا "‏البقاء لله الفنان احمد دياب في ذمه الله ... ان لله وان اليه راجعون". 

يذكر أن الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعت الفنان الراحل أحمد دياب، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل عن عمر يناهز 75 عامًا. 

وكتبت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن التمثيلية: «تنعي نقابة المهن التمثيلية .. الفنان /احمد دياب .. انا لله وانا اليه راجعون». 

يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما قدم العديد من الاعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.
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